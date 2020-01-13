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Молодечненскую газету вызывают в суд из-за фото мыла на веревке

Молодечненский завод порошковой металлургии подал в суд на местное издание «Рэгіянальная газета», сообщает TUT.by.

Поводом послужила публикация о привязанном веревкой крану мыле в одном из туалетов завода. Статья и фото от читателя появились в газете 10 октября. Директор завода  Олег Топалов заявил, что мыло на веревке — дело рук провокатора. Журналистов пригласили на завод и показали туалеты, где мыло не было привязано веревкой.


Завод требует от газеты публичного извинения и опровержения статьи о привязанном мыле. Заседание суда назначено на 16 января.
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