Белорусы пытались ввезти в Польшу более трех тысяч пачек сигарет
Около 3,2 тысячи контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в трех машинах, которыми управляли белорусы, — в пункт пропуска «Бобровники» они въехали друг за другом. Контрабанду оценили в 48 тысяч злотых (26,5 тысячи белорусских рублей), сообщает польская налоговая служба.
Таможенники решили проверить три автомобиля, которые один за другим въехали на территорию Польши. По информации сотрудников таможни, в машинах могла находиться контрабанда. И они не ошиблись, пишет TUT.BY.
Больше всего, около трех тысяч пачек сигарет, было в переоборудованном микроавтобусе, которым управлял 46-летний белорус. Контрабанда была спрятана в нишах в полу автомобиля.
В двух других машинах, которыми управляли 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, таможенники нашли около 150 пачек сигарет. Они были спрятаны в крыше одного автомобиля и в топливном баке второй.
Польские таможенники возбудили уголовное дело в отношении трех белорусов. Им грозит штраф.
Сигареты и микроавтобус, который был специально переделан для контрабанды, конфискованы.
19:25 13/01/2020
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