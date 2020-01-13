+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусы пытались ввезти в Польшу более трех тысяч пачек сигарет

Около 3,2 тысячи контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в трех машинах, которыми управляли белорусы, — в пункт пропуска «Бобровники» они въехали друг за другом. Контрабанду оценили в 48 тысяч злотых (26,5 тысячи белорусских рублей), сообщает польская налоговая служба.

Таможенники решили проверить три автомобиля, которые один за другим въехали на территорию Польши. По информации сотрудников таможни, в машинах могла находиться контрабанда. И они не ошиблись, пишет TUT.BY.

Больше всего, около трех тысяч пачек сигарет, было в переоборудованном микроавтобусе, которым управлял 46-летний белорус. Контрабанда была спрятана в нишах в полу автомобиля.


В двух других машинах, которыми управляли 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, таможенники нашли около 150 пачек сигарет. Они были спрятаны в крыше одного автомобиля и в топливном баке второй.

Польские таможенники возбудили уголовное дело в отношении трех белорусов. Им грозит штраф.

Сигареты и микроавтобус, который был специально переделан для контрабанды, конфискованы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru