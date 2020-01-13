Белорусы пытались ввезти в Польшу более трех тысяч пачек сигарет

Таможенники решили проверить три автомобиля, которые один за другим въехали на территорию Польши. По информации сотрудников таможни, в машинах могла находиться контрабанда. И они не ошиблись, пишет TUT.BY





Больше всего, около трех тысяч пачек сигарет, было в переоборудованном микроавтобусе, которым управлял 46-летний белорус. Контрабанда была спрятана в нишах в полу автомобиля.









В двух других машинах, которыми управляли 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, таможенники нашли около 150 пачек сигарет. Они были спрятаны в крыше одного автомобиля и в топливном баке второй.





Польские таможенники возбудили уголовное дело в отношении трех белорусов. Им грозит штраф.





Сигареты и микроавтобус, который был специально переделан для контрабанды, конфискованы.