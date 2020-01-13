Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в уезде Онсонг, расположенном недалеко от границ с Китаем. Одной из семей удалось вытащить из пламени фотографии членов правящего рода Ким. А вот матери двоих сыновей было не до картинок на стене — она спасала детей. Теперь из-за этого “опрометчивого” решения женщина может остаток жизни провести на северокорейских каторгах.





Фото © Twitter/dailystar





Кроме того, по сообщениям Daily Star, матери запретили посещать своих детей в госпитале, несмотря на то что они получили серьёзные ожоги. Женщина в ужасе от того, что может сделать Министерство внутренних дел. Они уже запретили ей получать необходимые для сыновей антибиотики, и она уверена: власти не остановятся.





Фото © Twitter/9janaija





Соседи семьи хоть и испуганы действиями властей, ничем не могут помочь, ведь отправиться в лагеря вместе с мамой, забывшей про портреты великих вождей, они не хотят.