Людей из кинотеатра в Барановичах эвакуировали дважды менее чем за час. В чем дело?
Необычное происшествие произошло днем 13 января в центре Барановичей.
В редакцию Intex-press обратились читатели и рассказали, что примерно в 14.20 в кинотеатре «Октябрь» сотрудники милиции начали проводить экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников. Всех людей, находящихся в здании, попросили выйти на улицу.
– К нам подошел сотрудник милиции, попросил покинуть здание, якобы поступило сообщение, что в кассовом зале обнаружена подозрительная сумка, – рассказала женщина-очевидец.
На улице, у здания кинотеатра, по словам женщины, стояли машины милиции, скорой и МЧС. Минут через десять всех «запустили» назад.
Примерно в 15 часов ситуация с эвакуацией повторилась.
– Нас снова попросили выйти на улицу, закрыли все двери, – рассказали свидетели происшествия. – Видимо, ничего не нашли, потому что довольно быстро нас снова впустили внутрь.
Получить оперативную информацию о происшествии не удалось. Но, по словам очевидцев, группа разминирования на место не выезжала.
17:32 13/01/2020
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