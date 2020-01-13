Житель деревни Тарново Лидского района 3 января рассказал местному участковому, что несколько недель назад пропала его сожительница 1978 года рождения.





Участковый инспектор стал опрашивать людей, выяснять, кто мог видеть женщину в последний раз. Появилась информация, что она могла стать жертвой преступления. Мужчина 1971 года рождения, владелец одного из хуторов, расположенного возле деревни Тарново, во время визита милиционера признался, что они вместе с его знакомым 1983 года рождения совершили убийство.





Предположительно вечером 25 декабря подозреваемые вместе с женщиной распивали спиртное на хуторе. Во время возникшего на фоне алкоголя конфликта женщину задушили. Подозреваемые вынесли тело на улицу, позже его расчленили.









Тело на месте сразу обнаружить не удалось. Второй подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, поэтому не исключалась версия о самооговоре.





Общее время осмотра превысило 30 часов, исследовано 9 точек, работать приходилось в сложных погодных условиях. Тело на глубине около 1 метра в мерзлой земле в канаве было обнаружено лишь при использовании экскаватора.





Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые задержаны.



