Телефонный звонок "снес" бензоколонку в Бобруйске
На минувших выходных в социальных сетях появились фото поврежденной топливораздаточной колонки. Снимок сделан на АЗС 23 РУП «Белоруснефть».
Эта заправка находится на улице Орловского, здесь водители пассажирского транспорта пополняют свои топливные баки – рядом автобусный парк. Кomkur.info
выяснил, что случилось.
Как сообщили в пресс-службе «Белоруснефть», ЧП произошло 10 января в 19.45.
Водитель автобуса МАЗ, принадлежащего АП-2, осуществлял заправку топливом. В этот момент у него зазвонил телефон. Он ответил на звонок и, завершив разговор, сел за руль и начал движение. Достать топливный пистолет мужчина забыл.
Инцидент квалифицируется как ДТП. Происшествие обошлось без пострадавших. Сумма материального ущерба устанавливается.
15:57 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.