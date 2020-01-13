Телефонный звонок "снес" бензоколонку в Бобруйске





Эта заправка находится на улице Орловского, здесь водители пассажирского транспорта пополняют свои топливные баки – рядом автобусный парк. Кomkur.info

выяснил, что случилось.





Как сообщили в пресс-службе «Белоруснефть», ЧП произошло 10 января в 19.45.





Водитель автобуса МАЗ, принадлежащего АП-2, осуществлял заправку топливом. В этот момент у него зазвонил телефон. Он ответил на звонок и, завершив разговор, сел за руль и начал движение. Достать топливный пистолет мужчина забыл.





Инцидент квалифицируется как ДТП. Происшествие обошлось без пострадавших. Сумма материального ущерба устанавливается.