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Мясники: на лидском предприятии прежде чем убить корову решили над ней поиздеваться

Рабочие привязали корову к грузовику за ногу и потащили бедное животное по асфальту.

Как сообщил редакции «Лідскай газеты» начальник отдела внутренних дел Лидского райисполкома Дмитрий Уляшко, в ходе мониторинга сети интернет был установлен факт противоправных действий на территории одного из предприятий, которое располагается в промышленной зоне по улице Толстого.

Рабочие привязали корову к грузовику за ногу, животное упало, старалось подняться, но машина потащила его по асфальту.

скриншот видео

– На место происшествия нами был организован выезд следственно-оперативной группы. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка, – отметил начальник Лидского РОВД. – Также на данный момент устанавливаются свидетели произошедшего. Граждан, располагающих информацией, просим обратиться в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102.

А о том, что очевидцы произошедшего имеются, говорят сами за себя снятое видео и размещение его в сети интернет. Возможно, помощь этих людей будет неоценимой в установлении более полной картины случившегося.

Как стало известно «Лідскай газеце», в промышленной зоне по улице Толстого зарегистрирован цех по убою крупного рогатого скота и свиней, который принадлежит Лидскому филиалу Гродненского облпотребобщества. 

Поэтому журналисты постарались связаться с представителями руководства этой организации и вышестоящих, чтобы узнать подробности случившегося. Однако там ответили, что все комментарии по данному факту будут даны только после проведения проверки его Лидским РОВД.
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