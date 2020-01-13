Утром 11 января 40-летний житель Барановичей отправился на зимнюю рыбалку. К вечеру он перестал выходить на связь с родственниками.





На поиски мужчины отправились работники Барановичского ГРОЧС. Но найти пропавшего в этот день не смогли: в 80 метрах от берега обнаружили лишь куртку.





Утром 12 января к поискам подключились водолазы, рассказал Intex-press Александр Мудров, начальник Барановичской спасательной станции ОСВОД. Они и обнаружили тело в 15 метрах от берега.





Как полагают спасатели, мужчина провалился под лед, пытался выбраться (на месте трагедии была видна дорожка из проломленного льда), но ему это не удалось. По всей видимости, куртка мешала ему плыть, сковывала движения, поэтому рыбак решил от нее избавиться.





– Температура воды в тот день была около 4 градусов, – говорит Александр Мудров. – В таких условиях человек может продержаться около 15 минут – далее холод парализует тело, воля к борьбе за жизнь теряется. Что, по всей видимости, и произошло в данном случае.





Причиной трагедии, по мнению Александра Мудрова, стало элементарное несоблюдение техники безопасности.





– Минимальная толщина льда, на который можно выходить, – 7 см. Такой лед способен выдержать около 100 кг. На момент трагедии толщина льда составляла около 2,5–3 см – выходить на него было нельзя.





Кроме того, на мужчине не было обнаружено спасательного жилета. Будь рыбак в нем – вероятность выжить, возможно, была бы выше, рассказал спасатель.