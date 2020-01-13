Приговор Девкшу был оглашен в понедельник в Мингорсуде, передает Sputnik





Это второй пожизненный срок, который назначен Девкшу, который уже отбыл 15 лет в исправительной колонии за убийство сотрудника милиции. На этот раз его судили за покушение на убийство.





Суд признал Девкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции и назначил ему 23 года лишения свободы и с учетом ранее назначенного наказания окончательно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима. Приговор неокончательный и может быть обжалован в течение суток.



Позировал на камеры

Перед оглашением приговора Девкш сначала отворачивался от фото- и видеокамер журналистов, но это длилось всего пару минут, после чего он стал демонстративно позировать, улыбался, пока судья не появилась в зале – он все время ходил по клетке.





Но, несмотря на это, было видно, что он волнуется – все время поглядывал на часы на левом запястье. В зале суда на оглашении были журналисты, потерпевший – бывший сотрудник милиции, на убийство которого покушался Девкш.





Когда огласили резолютивную часть притвора, Девкш спокойно его выслушал, на все вопросы суда о том, понятен ли ему приговор, отвечал "да".









Прославился особой дерзостью

Напомним, в начале 2000-х Девкш был объявлен в международный розыск и после задержания в Польше по запросу Минска был экстрадирован в Беларусь. Его судили за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана.





До этого он уже был судим за убийство нескольких человек, отбывал наказание в исправительной колонии.





Еще во время первого срока заключения Девкш прославился особой дерзостью – вступал в конфликты не только с администрацией колонии, но и со "смотрящими". За карточное шулерство в колонии заключенные сломали ему руки. Девкша больше месяца кормили с ложки.





За убийство сотрудника милиции (с учетом ранее совершенных преступлений) Девкша могли приговорить к расстрелу. Но учитывая его выдачу с территории Евросоюза, где смертная казнь запрещена, убийце назначили один пожизненный срок, а сегодня еще и второй.