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11-летняя девочка погибла в Минске при зарядке телефона

В субботу, 11 января, в Минске в квартире одной из многоэтажек произошла трагедия. Погибла 11-летняя девочка.

Отец нашел дочку в ванной комнате, когда она уже не подавала признаков жизни, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На теле девочки были выявлены повреждения, характерные для электротравмы. Следственно-оперативная группа обнаружила при осмотре ванной комнаты подключенный к розетке удлинитель, в него было включено зарядное устройство с мобильным телефоном.

СК проводит проверку по факту гибели девочки, рассматриваются все версии. На данный момент основная — нарушение правил безопасности при использовании электроприборов. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти ребенка.
Reform.by
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