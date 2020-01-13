11-летняя девочка погибла в Минске при зарядке телефона
В субботу, 11 января, в Минске в квартире одной из многоэтажек произошла трагедия. Погибла 11-летняя девочка.
Отец нашел дочку в ванной комнате, когда она уже не подавала признаков жизни, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
На теле девочки были выявлены повреждения, характерные для электротравмы. Следственно-оперативная группа обнаружила при осмотре ванной комнаты подключенный к розетке удлинитель, в него было включено зарядное устройство с мобильным телефоном.
СК проводит проверку по факту гибели девочки, рассматриваются все версии. На данный момент основная — нарушение правил безопасности при использовании электроприборов. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти ребенка.
11:58 13/01/2020
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Особое мнение
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