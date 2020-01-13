А зима-то в этом году будет? Возможно, в феврале

Правда, следует отметить, что долгосрочные прогнозы в принципе являются достаточно приблизительными, а на вышеупомянутом ресурсе и вовсе редко когда оправдываются.













Напомним, в этом году в Беларуси - аномально теплая зима. Температура выше климатической нормы в среднем на 3-6°C.





Синоптики не исключают, что такой, как сейчас, будет погода и до конца зимы.