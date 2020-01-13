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А зима-то в этом году будет? Возможно, в феврале

Сервис предварительных прогнозов gismeteo.by обещает морозы до -20°C в середине февраля.

Правда, следует отметить, что долгосрочные прогнозы в принципе являются достаточно приблизительными, а на вышеупомянутом ресурсе и вовсе редко когда оправдываются.



Напомним, в этом году в Беларуси - аномально теплая зима. Температура выше климатической нормы в среднем на 3-6°C.

Синоптики не исключают, что такой, как сейчас, будет погода и до конца зимы.
"Белорусский партизан"
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