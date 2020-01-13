Неразделенная любовь или несчастный случай? Студент-медик в Витебске выпал из окна
Трагическое событие произошло 12 января в Витебске около 4 часов утра.
Молодой человек, который обучался на втором курсе Витебского государственного медицинского университета, выпал из окна пятого общежития ВГМУ и разбился. О трагедии сообщил в телеграм-канале «Отчислено».
В настоящее время бытует множество разных версий произошедшего. По одной из версий, парня толкнула на такой шаг неразделенная любовь. А согласно другой версии — произошел несчастный случай. Накануне молодые люди выпивали, вполне вероятно, что парень выпал по неосторожности.
Источник: vkurier.by
11:22 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.