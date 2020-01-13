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Неразделенная любовь или несчастный случай? Студент-медик в Витебске выпал из окна

Трагическое событие произошло 12 января в Витебске около 4 часов утра.

Молодой человек, который обучался на втором курсе Витебского государственного медицинского университета, выпал из окна пятого общежития ВГМУ и разбился. О трагедии сообщил в телеграм-канале «Отчислено».


В настоящее время бытует множество разных версий произошедшего. По одной из версий, парня толкнула на такой шаг неразделенная любовь. А согласно другой версии — произошел несчастный случай. Накануне молодые люди выпивали, вполне вероятно, что парень выпал по неосторожности.
Источник: vkurier.by
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