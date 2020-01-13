По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасии Забавской, около 6 часов 50 минут водитель 1999 года рождения двигался за рулем автомобиля Ford по улице Селицкого со стороны деревни Королищевичи в направлении дома №12 по улице Селицкого. Во время движения проявил невнимательность и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения.





"В результате ДТП пешеходы-женщины 59 и 55 лет получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения. Известно, что водитель получил водительское удостоверение 9 января текущего года", - рассказала Анастасия Забавская.