В Минске водитель сбил на переходе двух женщин - он получил "права" четыре дня назад
Наезд произошел сегодня, в понедельник, утром на улице Селицкого в Минске.
По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасии Забавской, около 6 часов 50 минут водитель 1999 года рождения двигался за рулем автомобиля Ford по улице Селицкого со стороны деревни Королищевичи в направлении дома №12 по улице Селицкого. Во время движения проявил невнимательность и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения.
"В результате ДТП пешеходы-женщины 59 и 55 лет получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения. Известно, что водитель получил водительское удостоверение 9 января текущего года", - рассказала Анастасия Забавская.
11:10 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.