+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беловежской пуще в середине зимы продолжают расти вешенки

В Беловежской пуще в январе благодаря теплой погоде продолжают расти вешенки. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

Метеостанция в пуще в декабре зафиксировала самую низкую температуру минус 5,1 градуса, максимальная составила плюс 1,1. Теплая погода сохранилась и в январе, что благоприятно для роста вешенок. Эти грибы обладают многими полезными свойствами, являются популярным ингредиентом для приготовления различных блюд.

"Вешенка обыкновенная (рleurotus ostreatus), или устричный гриб - абсолютно съедобный гриб, широко распространенный в лесах умеренной зоны. Чаще всего селится на лиственных деревьях и крайне редко на хвойных. Вешенки относятся к дереворазрушающим грибам-сапрофитам, поэтому искать их нужно не в траве, а на стволах и пнях", - пояснили в научном отделе национального парка.

В Брестской области благодаря необычайно теплой зиме наблюдается цветение некоторых цветов, набухают почки деревьев и кустарников.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru