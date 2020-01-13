В Беловежской пуще в середине зимы продолжают расти вешенки

Метеостанция в пуще в декабре зафиксировала самую низкую температуру минус 5,1 градуса, максимальная составила плюс 1,1. Теплая погода сохранилась и в январе, что благоприятно для роста вешенок. Эти грибы обладают многими полезными свойствами, являются популярным ингредиентом для приготовления различных блюд.





"Вешенка обыкновенная (рleurotus ostreatus), или устричный гриб - абсолютно съедобный гриб, широко распространенный в лесах умеренной зоны. Чаще всего селится на лиственных деревьях и крайне редко на хвойных. Вешенки относятся к дереворазрушающим грибам-сапрофитам, поэтому искать их нужно не в траве, а на стволах и пнях", - пояснили в научном отделе национального парка.





В Брестской области благодаря необычайно теплой зиме наблюдается цветение некоторых цветов, набухают почки деревьев и кустарников.