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Белорусские ученые создали конкурентоспособную формулу лекарства от рака

Белорусские ученые разрабатывают новую оригинальную форму лекарства от рака, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

На данный момент известно лишь о 50 различных оригинальных формах лекарства от онкологических заболеваний. Исследователи по всему миру работают десятилетиями, чтобы добиться успеха.

Белорусские химики Александр Фарина и Елена Калиниченко за 5 лет кропотливого труда смогли создать конкурентоспособную формулу лекарства. Теперь им предстоит следующий этап – испытания.

фото носит иллюстрационный характер

Кроме того, специалисты Института биофизики академии наук работают над разработкой экспресс-теста по выявлению рака крови на начальной стадии, когда заболевание еще никак себя не проявляет и может быть успешно излечено. Такой тест позволит определить онкологию даже в домашних условиях.
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