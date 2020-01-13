Белорусские ученые создали конкурентоспособную формулу лекарства от рака
Белорусские ученые разрабатывают новую оригинальную форму лекарства от рака, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
На данный момент известно лишь о 50 различных оригинальных формах лекарства от онкологических заболеваний. Исследователи по всему миру работают десятилетиями, чтобы добиться успеха.
Белорусские химики Александр Фарина и Елена Калиниченко за 5 лет кропотливого труда смогли создать конкурентоспособную формулу лекарства. Теперь им предстоит следующий этап – испытания.
фото носит иллюстрационный характер
Кроме того, специалисты Института биофизики академии наук работают над разработкой экспресс-теста по выявлению рака крови на начальной стадии, когда заболевание еще никак себя не проявляет и может быть успешно излечено. Такой тест позволит определить онкологию даже в домашних условиях.
09:42 13/01/2020
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Особое мнение
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