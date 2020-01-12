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Как на Грушавке минчане спасали сквер

12 января в Минске люди защищали Грушевский сквер. Об этом сообщил в Facebook активист Дмитрий Ковалгин.

«Сегодня в мы укутали Грушевский сквер шарфами. Это символический жест в защиту деревьев, которые власти собираются вырубить», – отметил активист.

По его словам, около недели назад обнаружилось, что на кадастровой карте часть сквера определили под застройку.

Жители считают это решение незаконным и настроены бороться за единственную зеленую зону в околице, заявил Ковалгин.

Сквер находится около проспекта Дзержинского и со всех сторон окружен многоэтажками.
МГ/АА belsat.eu
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