Как на Грушавке минчане спасали сквер

«Сегодня в мы укутали Грушевский сквер шарфами. Это символический жест в защиту деревьев, которые власти собираются вырубить», – отметил активист.





По его словам, около недели назад обнаружилось, что на кадастровой карте часть сквера определили под застройку.





Жители считают это решение незаконным и настроены бороться за единственную зеленую зону в околице, заявил Ковалгин.





Сквер находится около проспекта Дзержинского и со всех сторон окружен многоэтажками.







