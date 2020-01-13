Создан ноутбук с семью экранами
Британская компания Expanscape представила первый в мире ноутбук, который имеет семь экранов.
Устройство Aurora 7 создано для профессионального использования, сообщает Лента.ру со ссылкой на Somag News.
Портативный компьютер получил массивный корпус и основной экран, к которому крепятся еще пять дисплеев. Седьмой дополнительный экран встроен в пространство под клавиатурой девайса. Четыре экрана имеют диагональ 17,3 дюйма и разрешение 4К, остальные три - диагональ семь дюймов и разрешение Full HD.
Подробные технические характеристики и стоимость устройства не раскрываются. Expanscape рассказала, что новинка выходит с четырехъядерным процессором Intel i7, твердотельным накопителем NVMe и 64 гигабайтами оперативной памяти.
Разработчики устройства заявили, что гаджет находится на стадии производства, в ближайшее время компания пообещала выпустить готовую модель для продажи. Expanscape называет Aurora 7 "максимально модифицированным компьютером". Производитель заявил, что обратил внимание на необходимость ПК с несколькими экранами для программистов, разработчиков и экспертов по кибербезопасности.
08:02 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.