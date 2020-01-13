Названа самая опасная диета

По словам экспертов, эта диета может стать причиной развития различных болезней, в том числе рака и диабета. Кетодиета подразумевает потребление продуктов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.









Таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир. Он преобразуется в том числе в кетоновые тела, которые мозг использует как источник энергии вместо глюкозы.









Специалисты подчеркнули, что кетодиета может вызвать ломоту в теле, упадок сил и снижение когнитивных способностей.





Международные эксперты также забраковали кетодиету как опасную для сердца, сосудов и повышающую риск развития сахарного диабета. Однако такой бонус, как быстрое снижение веса, по-прежнему держит эту диету на гребне волны популярности, признают специалисты, пишет ru.oxu.az/



