19-летняя принцесса Сальма стала первой женщиной-пилотом в Иордании

В Иордании произошло значительное событие: женщины впервые стала пилотом. Этой чести удостоилась 19-летняя принцесса Сальма бин Абдалла, дочь правящего монарха. Об этом сообщил Arabian Royal Agency.





Сальма стала первой девушкой в Иордании, которая прошла предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах родной страны. Обучалась Сальма в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании.





На днях во дворце Al Husseiniya Palace в Аммане состоялась торжественная церемония награждения — медаль в форме крыльев Сальма получила из рук своего отца. На мероприятии присутствовали мать принцессы и ее старший брат, 25-летний Хусейн ибн Абдалла, а также представители Вооруженных сил страны.





Читайте также:Елизавета II приняла в Букингемском дворце короля Абдуллу и королеву Ранию





Хусейн уже поздравил сестру и заявил, что гордится ее успехами. Сам он также является выпускником Сандхерста. Ранее эту же академию в 1987 году окончила тетя принцессы, Аиша бин Хуссейн, позже она служила в спецназе Иордании. Еще одна родственница Сальмы – Иман, окончила академию в 2003 году.





Все фото: Arabian Royal Agency





Мать принцессы Сальмы, королева Рания, носит почетное звание полковника Вооруженных сил страны, а также является главой организации, оказывающего поддержку военным и их семьям. В интервью Рания неоднократно признавалась, что делает все возможное, чтобы ее дети знали, что такое "реальная жизнь".





Как ранее писал Фокус:





Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Иорданию положить конец тюремным заключениям женщин за неповиновение "опекунам". Несмотря на недавние попытки страны усилить защиту женщин, в опубликованном отчете Amnesty говорится, что Иордания по-прежнему допускает произвольное задержание женщин, когда члены их семей, обычно братья или отцы, жалуются властям на "недопустимое поведение".

А женщины в Саудовской Аравии могут сами решать, делать ли им кесарево сечение или рожать естественным путем. Также же им разрешили самостоятельно узнавать любую информацию о своей беременности. Кроме того, они теперь могут самостоятельно выбрать, кто из родственников или друзей будет находиться рядом с ними во время родов.



