



Он жил в одиночестве в 30 км от ближайшего населенного пункта. С огня удалось спасти часть продуктов, благодаря которым он выживал почти месяц.

Мужчина построил снежную пещеру, чтобы укрыться от ветров и морозов.

На снегу мужчина крупно написал SOS. Надпись воздуха заметили военные, которые и спасли мужчину, пишет zviazda.by