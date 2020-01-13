На Аляске военные спасли мужчину, который провел 22 дня на морозе в пустыне
На Аляске военные спасли мужчину, у которого сгорел дом, из-за чего он провел на морозе 22 дня, информирует Daily Mail.
Мужчина построил снежную пещеру, чтобы укрыться от ветров и морозов.
На снегу мужчина крупно написал SOS. Надпись воздуха заметили военные, которые и спасли мужчину, пишет zviazda.by
07:52 13/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.