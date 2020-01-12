Какие автомобили признали самыми безопасными?

Комиссия Euro NCAP протестировала 55 моделей в прошлом году, среди которых 41 автомобиль получил высшую оценку – пять звезд, пишет infobaza.by





В категории «Компактный автомобиль» победителем стал Mercedes-Benz CLA. Новинка набрала более 90% по трем из четырех критериев оценки безопасности, что стало лучшим результатом года.





Модель Tesla X стала победителем в категории "Большие внедорожники", где второе место досталось Seat Tarraco. Другая Tesla, а именно Tesla Model 3, отличилась в классе "Электромобили и гибриды". Эта же модель наряду с BMW 3 получила наивысшую награду в категории "Большой семейный автомобиль". В этой же категории второе место досталось новой Skoda Octavia.









Среди компактных внедорожников и автомобилей MPV-сегмента лидером был признан Subaru Forester. Также высокие результате показали Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.





В классе супермини высший балл по итогам краш-тестов получили Audi A1 и Renault Clio. Как отметили в Euro NCAP, сегмент супермини остается самым конкурентоспособным на рынке.





Единственным родстером, протестированным в 2019 году BMW Z4, который сумел установить новый стандарт безопасности в сегменте.



