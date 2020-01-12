Индия переживает нашествие саранчи
Индия переживает нашествие саранчи. Несмотря на то что проблему пытаются устранить с помощью инсектицидов, миллионы насекомых уже повредили около 25 тысяч гектаров посевов.
Ущерб составляет миллионы долларов. Местные фермеры пытаются прогнать непрошеных гостей с полей шумом, но пока безуспешно, передает ОНТ.
21:20 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.