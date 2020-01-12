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Белорусы попали в топ «99 лучших песен мира»

Вы, может, и не знаете, но существует классный музыкальный проект Beehype – он показывает своим читателям лучших исполнителей со всего мира.

На днях Beehype подвел итоги 2019 года, и в плей-листе «99 лучших песен мира» на этот раз есть двое белорусов, пишет CityDog.by 

Во-первых, в списке оказался трек «Звезды» отличной группы «Молчат Дома».



Во-вторых, в списке есть Kusta с последнего альбома Me, Mother группы Shuma.


Трек Kusta можно найти на 12:55.
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