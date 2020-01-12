Белорусы попали в топ «99 лучших песен мира»
Вы, может, и не знаете, но существует классный музыкальный проект Beehype – он показывает своим читателям лучших исполнителей со всего мира.
На днях Beehype подвел итоги 2019 года, и в плей-листе «99 лучших песен мира» на этот раз есть двое белорусов, пишет CityDog.by
Во-первых, в списке оказался трек «Звезды» отличной группы «Молчат Дома».
Во-вторых, в списке есть Kusta с последнего альбома Me, Mother группы Shuma.
Трек Kusta можно найти на 12:55.
18:46 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.