В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови

Об этом пишет TJournal





Огонь уничтожил их привычную пищу, поэтому власти Австралии решили накормить животных с воздуха. Для этого на вертолеты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — моркови и бататов. Австралийские службы просто сбрасывали продукты с высоты на землю.









Министр окружающей среды штата Новый Южный Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) прозвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.





В соцсетях оценили усилия австралийских служб, но в то же время понадеялись, что «дождь из моркови» не нанесет животным увечий. «Только представьте, как удивленно и восхищенно скалистые кенгуру отреагируют на дождь из батата», написал один из пользователей Twitter. «Представьте, что вы скалистый кенгуру или другое дикое животное, и вас бьет по голове упавшая с высоты на огромной скорости морковь», отметил другой.