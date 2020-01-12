Светлана Алексиевич открывает издательство только для женщин
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич открывает свое издательство для женщин, сообщает «Наша Нiва».
Эта идея появилась у Алексиевич около полугода назад, а реализуется она уже через несколько месяцев. Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.
По словам писательницы — «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Алексиевич считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».
12:25 12/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.