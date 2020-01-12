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Светлана Алексиевич открывает издательство только для женщин

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич открывает свое издательство для женщин, сообщает «Наша Нiва».

Эта идея появилась у Алексиевич около полугода назад, а реализуется она уже через несколько месяцев. Первыми авторами, книги которых появятся в новом издательстве, станут Ева Вежнавец и Татьяна Скоринкина.

По словам писательницы — «мужчины они повсюду, а произведения женщин издаются очень мало». Алексиевич считает, что открытие женского издательства «повлияет на уверенность женщин-писательниц, на их желание писать».
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