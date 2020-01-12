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Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла

Ночью будут легкие заморозки.

В понедельник, 13 января погода по-прежнему будет напоминать ноябрьскую. Как рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по большей части страны выпадут осадки – дождь, мокрый снег. И пешеходам, и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в такую погоду, потому что утром и ночью возможен слабый гололед, местами сохранится гололедица.

Ночью температура в разных районах будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем нас ждет от 1 до 6 тепла.
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