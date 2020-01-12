Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла
Ночью будут легкие заморозки.
В понедельник, 13 января погода по-прежнему будет напоминать ноябрьскую. Как рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по большей части страны выпадут осадки – дождь, мокрый снег. И пешеходам, и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в такую погоду, потому что утром и ночью возможен слабый гололед, местами сохранится гололедица.
Ночью температура в разных районах будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем нас ждет от 1 до 6 тепла.
11:44 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.