Погода в Беларуси 13 января: дождь и до 6 градусов тепла

В понедельник, 13 января погода по-прежнему будет напоминать ноябрьскую. Как рассказали belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по большей части страны выпадут осадки – дождь, мокрый снег. И пешеходам, и автомобилистам стоит быть особенно внимательными в такую погоду, потому что утром и ночью возможен слабый гололед, местами сохранится гололедица.





Ночью температура в разных районах будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем нас ждет от 1 до 6 тепла.