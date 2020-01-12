Кто видел, как корову таскали за грузовиком на веревке? Позвоните в милицию – она проводит проверку
В Лиде милиция начала проверку по факту издевательства над животным после того, как в сети появилось видео, где работники одного из предприятий привязывают за ногу к грузовику живую корову и тащат ее по асфальту. Об этом сообщает «Лидская газета» со ссылкой на начальника отдела внутренних дел Лидского райисполкома Дмитрия Уляшко.
– На место происшествия нами был организован выезд следственно-оперативной группы. По факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка, – рассказал Дмитрий Уляшко изданию.
Милиция просит откликнуться свидетелей жестокого обращения с коровой и авторов видео, помощь которых в установлении картины происшествия может оказаться весьма существенной.
В цехе по убою крупного рогатого скота и свиней Лидского филиала Гродненского облпотребобщества журналистам «Лидской газеты» отказались комментировать ситуацию, пока правоохранительные органы не сделали своих выводов.
08:58 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.