+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В 2020 году в Польше будет всего лишь 7 воскресений, когда можно будет попасть "на закупы"

С нового года в Польше увеличивается количество неторговых дней. Крупные магазины и торговые центры будут работать только 7 из 52 воскресений в году.



В 2020 году магазины будут открыты по следующим воскресеньям: 26 января, 5 апреля, 26 апреля, 28 июня, 30 августа, 13 декабря, 20 декабря.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность – это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, ярмарки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.


Нарушение запрета торговли по воскресеньям налагается штрафом в размере от 1 000 zł до 100 000 zł, а в случае постоянного нарушения закона – наказание в виде ограничения свободы.

Напомним, запрет на торговлю по воскресеньям в Польше вводился постепенно. В 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц – первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим является только одно воскресенье ежемесячно.
Блог s13
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru