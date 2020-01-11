В Беларуси увеличат срок пребывания иностранцев без регистрации

Ранее иностранцы без регистрации могли находиться на территории Беларуси 5 суток, с июля этот срок увеличится до 10 суток.





Если придется задержаться дольше, то не позднее 10 суток придется зарегистрироваться в ОГИМ по месту фактического пребывания.





При переезде в другое место надо будет зарегистрироваться в течение 3 рабочих дней.





Не надо регистрироваться, если иностранец поселится в гостинице, санаторно-курортной или оздоровительной организации, у субъекта агроэкотуризма. Причем, данные субъекты будут только уведомлять ОВД об иностранце (сейчас – обязаны регистрировать), пишет belprauda.org



