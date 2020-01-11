В Беларуси увеличат срок пребывания иностранцев без регистрации
Новые правила начнут действовать с 1 июля 2020 года, сообщил юрист Александр Жук
Ранее иностранцы без регистрации могли находиться на территории Беларуси 5 суток, с июля этот срок увеличится до 10 суток.
Если придется задержаться дольше, то не позднее 10 суток придется зарегистрироваться в ОГИМ по месту фактического пребывания.
При переезде в другое место надо будет зарегистрироваться в течение 3 рабочих дней.
Не надо регистрироваться, если иностранец поселится в гостинице, санаторно-курортной или оздоровительной организации, у субъекта агроэкотуризма. Причем, данные субъекты будут только уведомлять ОВД об иностранце (сейчас – обязаны регистрировать), пишет belprauda.org
18:39 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.