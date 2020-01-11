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Джереми Айронс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Актер Джереми Айронс станет председателем жюри следующего Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы смотра.

«Джереми Айронс воплотил нескольких знаковых персонажей, сделав это в своем уникальном стиле. Его талант, его позиция как художника и гражданина заставляют гордиться тем, что он принял наше приглашение стать президентом жюри 70-го Берлинале», — заявил художественный директор фестиваля Карло Чатриан.


Джереми Айронс – известный актер. Он знаком зрителям по лентам «Женщина французского лейтенанта», «Изнанка судьбы» (за роль в этой картине он получил «Оскар» и «Золотой глобус»), «Кафка», «Лолита», «Ускользающая красота», «Внутренняя империя» и многим другим. Последняя на сегодняшний день его роль — Озимандия в сериале «Хранители».

Следующий Берлинале станет уже 70-м по счету. Он пройдет в Германии с с 20 февраля по 1 марта 2020 года, пишет tvkultura.ru
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