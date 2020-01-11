Об этом сообщает Министерство обороны, пишет tut.by





Все это время врачи Стародорожской центральной больницы и Главного военного клинического медицинского центра, прибывшие из Минска, боролись за жизнь военнослужащего. К сожалению, спасти его не удалось. Сегодня мужчина умер.





— Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким сержанта Грицкевича Д. В, проходившего службу по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах, в связи с его смертью.





Военное ведомство также сообщает, что окажет всестороннюю помощь и поддержку семье военнослужащего.



