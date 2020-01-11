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Одна бессонная ночь - и есть риск получить болезнь Альцгеймера

Недосып увеличивает риски развития Альцгеймера, это связано с белками в головном мозге, сообщает портал Interest News.

У пациентов с болезнью Альцгеймера в головном мозге обнаружены сгустки двух липких белков-бета-амилоида и тау. В ходе исследования 15 здоровых молодых людей было установлено 17%-ное увеличение уровня тау в крови респондентов после бессонной ночи (при нормальном сне показатель составляет всего 2%).


Ученые считают, что большой уровень тау в крови после недосыпа может стать симптомом того, что головной мозг очищает белок, а не скапливает его, пишет interfax.by

"Если тау на самом деле остается в головном мозге молодых людей после недосыпа, дополнительные клинические испытания должны доказать, помогает ли нормализация сна замедлить или остановить это скопление, и в свою очередь уменьшает риски развития болезни Альцгеймера", — говорят ученые.
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