Издание назвало Беларусь «спящей красавицей Европы». Отмечается, что, туристов могут заинтересовать архитектура Минска, леса, которые занимают около 40 % площади Беларуси, и национальные парки, в которых проживают рыси, медведи, зубры и другие животные.





Лучшим временем для приезда в Беларуси французские эксперты назвали период с мая по октябрь.





Также в список попали Барбадос, Абу-Даби, Куба, Нижняя Калифорния.



