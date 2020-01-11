



— Риелторские услуги не являются обязательными, поэтому граждане могут самостоятельно совершать сделки с недвижимостью, — поясняет начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Диана Подлесская. — Но нужно быть готовым к тому, что ваш потенциальный покупатель или продавец имеет противоположный интерес. Нужно ответить себе на вопрос: готовы ли вы к конфликту интересов, ведению переговоров, самостоятельному анализу документов? Недвижимость — сложный и дорогой объект, который обременен юридической составляющей. Необходимо понимать, какие документы нужно оформлять и как правильно это сделать. Если человек знает, в какие инстанции следует обращаться, и готов пройти все стадии этого процесса, никто не запрещает ему осуществлять сделку самому. Если он сомневается в своих силах, на помощь придут риелторы.





— Как правильно выбрать посредника?





— Лицензия на оказание риелторских услуг выдается только юридическому лицу, то есть организации. Физическое лицо либо индивидуальный предприниматель самостоятельно оказывать такие услуги не может. Значит, первым делом нужно узнать, в штате какой организации найденный вами риелтор состоит. Специалист по риелторской деятельности обязан иметь идентификационную пластиковую карточку, подтверждающую его полномочия, и действовать от имени конкретной организации.









Все риелторские организации (за исключением государственных, их в стране шесть) обязаны иметь лицензию и страховку. Эти документы должны находиться в удобном для обозрения и доступном для граждан месте. Список риелторских организаций размещен на сайте Министерства юстиции.





И конечно, еще до заключения договора у потенциального клиента не должно оставаться никаких вопросов по поводу того, что именно будет делать агент. В доступной форме человеку должны разъяснить, как будет оказана услуга, сколько она будет стоить и какая от этого будет польза. Если в ходе общения со специалистом не сложилось понимания сути предлагаемых услуг, стоит подумать об обращении к другому агенту.





— Что должно насторожить еще до начала работы риелтора?





— Насторожиться надо, если специалист предложит свои услуги без заключения договора либо начнет проделывать какие-то махинации с выдачей документа, подтверждающего оплату услуг. При отсутствии договора и чека потребитель рискует остаться без правовой защиты, поскольку не сможет подтвердить факт оказания услуги. И если возникнут проблемы, некому будет предъявить претензии.





— Кстати, риелторские услуги предлагаются в комплекте «от и до» или договор можно заключить на отдельные моменты сделки?





— Продавцу объекта недвижимости предлагается комплексная услуга, которая включает в себя консультации, предоставление информации о спросе на объекты недвижимости и их предложении, подбор вариантов сделки, согласование условий предстоящей сделки и ее организацию.





Что касается покупателей, то здесь можно выбирать, какую именно услугу от агентства вы хотите получить, — возможны варианты.











