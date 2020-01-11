ЧП: в Минске горел ночной клуб. Эвакуировали 170 человек

В это время в помещениях клуба находилось около 150 посетителей. К приезду спасателей они покинули здание. Выяснилось, что в фойе клуба произошло возгорание электропроводки и декоративных элементов подвесного потолка.





Работники МЧС ликвидировали возгорание в 6:30. Пострадавших нет.





Всего администрацией ночного клуба было эвакуировано 150 посетителей и 20 человек персонала. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки осветительной сети.





Фото МЧС







