ЧП: в Минске горел ночной клуб. Эвакуировали 170 человек
Пожар произошел в ночном клубе на ул. Притыцкого, 62 в Минске рано утром 11 января, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МЧС.
В это время в помещениях клуба находилось около 150 посетителей. К приезду спасателей они покинули здание. Выяснилось, что в фойе клуба произошло возгорание электропроводки и декоративных элементов подвесного потолка.
Работники МЧС ликвидировали возгорание в 6:30. Пострадавших нет.
Всего администрацией ночного клуба было эвакуировано 150 посетителей и 20 человек персонала. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки осветительной сети.
Фото МЧС
10:36 11/01/2020
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