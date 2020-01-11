Елочка, зажгись? Обе сгоревшие новогодние ели в Гомеле были от одного производителя
И причина возгорания — одинакова
Новогоднее дерево вспыхнуло и очень быстро сгорело до металлического каркаса. Два года назад такая же участь постигла ель на площади Победы. Как пишет kp.by, обе елки оказались изготовлены на гомельском предприятии «Комплекс-партнер» и были похожи, как близнецы. По документам они состоят из искусственных невоспламеняющихся материалов, но в обоих случаях спасатели даже не успели потушить 3D-деревья.
11:53 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.