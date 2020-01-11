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Елочка, зажгись? Обе сгоревшие новогодние ели в Гомеле были от одного производителя

И причина возгорания — одинакова


Новогоднее дерево вспыхнуло и очень быстро сгорело до металлического каркаса. Два года назад такая же участь постигла ель на площади Победы. Как пишет kp.by, обе елки оказались изготовлены на гомельском предприятии «Комплекс-партнер» и были похожи, как близнецы. По документам они состоят из искусственных невоспламеняющихся материалов, но в обоих случаях спасатели даже не успели потушить 3D-деревья.
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