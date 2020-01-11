В Пакистане произошел взрыв в мечети, погибли 15 человек
В мечети в городе Кветта на юго-западе Пакистана произошел взрыв, в результате которого 15 человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает издание Doon.
В числе жертв - замначальника полиции города.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, выясняется причина взрыва. Следователи оцепили территорию.
09:57 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.