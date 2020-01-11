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В Пакистане произошел взрыв в мечети, погибли 15 человек

В мечети в городе Кветта на юго-западе Пакистана произошел взрыв, в результате которого 15 человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает издание Doon.

В числе жертв - замначальника полиции города.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, выясняется причина взрыва. Следователи оцепили территорию.
belta.by
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