



День выдастся облачным, с прояснениями. Во многих регионах страны выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром в некоторых районах Витебской области возможен сильный мокрый снег, а также налипание мокрого снега. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные интернет-источников, специализирующихся на прогнозах погоды.





Кроме того, местами будет гололед, а днем на отдельных участках дорог – гололедица.





В связи со столь неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется быть особенно внимательными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию.





Не нужно совершать резких необдуманных маневров, включая стремительные перестроения и обгоны, поскольку при гололедице подобные действия чреваты заносами с последующими серьезными последствиями.





Что касается ветра, то в субботу он будет дуть с юго-запада и севера. Скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, а при порывах – до 15-18 м/с.









В ближайшие сутки температура воздуха составит от 0 до 6 градусов тепла.





В Минске в субботу прогнозируется мокрый снег, сплошная облачность и от +1 до +3 градусов.

А вот в Бресте пройдет дождь. Здесь столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов со знаком плюс.





Снег, метель, сплошная облачность и от 0 до 2 градусов мороза – такая погода установится завтра в Витебске.





В Гомеле существует большая вероятность появления дождя. Температура воздуха в этом областном центре составит от +4 до +6 градусов.





Дождь возможен и в Гродно, где на термометрах зафиксируется значение в пределах 3-5 градусов выше ноля.





В Могилеве на фоне сплошной облачности выпадет мокрый снег. Термометры покажут от +1 до +3 градусов



