В Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing









По его словам, экипаж «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не упоминал о проблемах при последнем сеансе связи, пишет lenta.ru Пристайко заявил, что о причине разворота «Боинга» говорить рано, однако курс был изменен после момента аварии. Министр рассказал об имеющемся у украинской стороны доступе к переговорам пилотов, согласно которым, пилот уведомил вышку о штатной ситуации, после чего не связывался с диспетчерами.









Глава ведомства подчеркнул, что детали самолета и останки тел погибших еще изучаются, и добавил, что неизвестно, когда закончится идентификация.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали две приоритетные версии причин, которые привели к крушению украинского самолета. Версия о попадании ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» привлекает сегодня наибольшее внимание общества, заявил глава ведомства Иван Баканов.



