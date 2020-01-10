В Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing 737-800 близ Тегерана. Он заявил, что самолет взял обратный курс уже после аварии на борту, передает ТАСС.
По его словам, экипаж «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не упоминал о проблемах при последнем сеансе связи, пишет lenta.ru Пристайко заявил, что о причине разворота «Боинга» говорить рано, однако курс был изменен после момента аварии. Министр рассказал об имеющемся у украинской стороны доступе к переговорам пилотов, согласно которым, пилот уведомил вышку о штатной ситуации, после чего не связывался с диспетчерами.
Глава ведомства подчеркнул, что детали самолета и останки тел погибших еще изучаются, и добавил, что неизвестно, когда закончится идентификация.
Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали две приоритетные версии причин, которые привели к крушению украинского самолета. Версия о попадании ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» привлекает сегодня наибольшее внимание общества, заявил глава ведомства Иван Баканов.
08:36 11/01/2020
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Особое мнение
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