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Студент из Сингапура заказал секс-куклу в виде ребенка и может сесть на 10 лет

Студент из Сингапура был арестован в Австралии после того, как заказал из Китая секс-куклу в виде ребенка. Об этом сообщает South China Morning Post.

26-летний сингапурец, находящийся в стране по учебной визе, попался полицейским после того, как таможня перехватила его посылку в конце прошлого года. Рентген обнаружил в коробке силиконовую куклу, изображающую маленькую девочку.

Обвиняемого, чье имя не называется, выпустили под залог и обязали явиться в суд 17 января. Если его признают виновным, ему грозит штраф до 360 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до 10 лет.


Издание со ссылкой на пограничные службы сообщает, что за последнее время участились случаи перехвата на таможне подобных кукол. В прошлом году в связи с этим власти Австралии объявили их нелегальным товаром. Владельцев таких секс-игрушек будут сажать в тюрьму на срок до 15 лет.

В 2018 году журналист Джеймс Янг был шокирован до слез, оказавшись на фабрике секс-кукол в Японии, где такие товары не регулируются законом. Их экспорт за границу страны, впрочем, запрещен.
lenta.ru
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