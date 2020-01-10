26-летний сингапурец, находящийся в стране по учебной визе, попался полицейским после того, как таможня перехватила его посылку в конце прошлого года. Рентген обнаружил в коробке силиконовую куклу, изображающую маленькую девочку.





Обвиняемого, чье имя не называется, выпустили под залог и обязали явиться в суд 17 января. Если его признают виновным, ему грозит штраф до 360 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до 10 лет.









Издание со ссылкой на пограничные службы сообщает, что за последнее время участились случаи перехвата на таможне подобных кукол. В прошлом году в связи с этим власти Австралии объявили их нелегальным товаром. Владельцев таких секс-игрушек будут сажать в тюрьму на срок до 15 лет.





В 2018 году журналист Джеймс Янг был шокирован до слез, оказавшись на фабрике секс-кукол в Японии, где такие товары не регулируются законом. Их экспорт за границу страны, впрочем, запрещен.



