+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Учёные: треть случаев рака желудка приходятся на пациентов в возрасте 30-50 лет

Профильный медицинский журнал Surgery опубликовал исследование более 75 тысяч случаев рака желудка, зафиксированных в период с 1973 по 2015 годы.

Главный автор научной работы доктор Трэвис Гротц отметил, что в современной практике все чаще встречается рак желудка у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Сегодня они составляют более 30% всех случаев выявления этого онкозаболевания.

Отмечается, что опухоли у молодых пациентов имеют иное молекулярное и генетическое значение для онкологов, нежели их аналоги у пациентов пожилого возраста. В частности, они не ассоциированы с курением табака.


Среди признаков рака желудка в молодом возрасте доктор Гротц называет ощущение сытости до окончания приема пищи, трудности при приеме пищи, боль в животе и необъяснимую потерю веса, пишет ScienceDaily.

Портал «СПИД.центр» отмечает, что одной из главных причин рака желудка является инфекция Helicobacter pylori, которую в последнее время становится сложнее лечить из-за антибиотикоустойчивости.
sobesednik.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru