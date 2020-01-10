Об этом официально сообщает Следственный комитет.





Сейчас СК проводит все необходимые следственные и процессуальные действия.





Правоохранители проверяют мотив, по которому Владимир Чуденцов в 2006 году устроился кочегаром котельной в один из минских интернатов для детей с особенностями развития. Также проверяются факты поиска Чуденцовым несовершеннолетних в соцсетях и на сайтах знакомств.





На данный момент Чуденцов находится в СИЗО Бреста по другому обвинению – хранение и перевозка наркотических средств (ч. 1 ст 328 УК и ч. 1 ст. 328-1 УК). Он был задержан 21 ноября при пересечении белорусско-польской границы. В вещах журналиста нашли 0, 87 граммов марихуаны, а в его минской квартире – еще 6, 02 грамма.









Вскоре после задержания Чуденцова в издании «Наша Нива» было опубликовано интервью, в котором парень Максим рассказывал об изнасиловании, якобы совершенном Чуденцовым в 2005 году.





После этого, 9 декабря, следователи начали в отношении Чуденцова проверку по ст. 167 УК.







