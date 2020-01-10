Зачем Чехия перешла на электронные больничные листы

С 1 января в стране запущена соответствующая система, призванная облегчить обмен информацией между пациентами, докторами, социальными службами и работодателями. В Министерстве труда и соцзащиты заявили, что такая мера позволит экономить и время, и бумагу, пишет Салiдарнасць





– Вместо того чтобы долго выписывать бумажный больничный, врачу нужно ввести лишь номер социального страхования пациента. Страховая компания при этом выплатит такую же сумму, как и сегодня. Получается, те же деньги за меньшую работу, – пояснила министр Яна Малачова.









Электронный лист почти ничем не отличается от бумажного. Это тот же больничный, только в виде электронного документа, подписанного электронной же подписью. Для приёма больничного в таком виде работодатель должен иметь программное обеспечение и доступ к интернету. Как только врач открывает и закрывает больничный, информация об этом поступает по месту работы пациента и в социальные службы.





По словам Малачовой, врач выдаёт электронный лист нетрудоспособности в течение минуты, и в считанные же минуты работодатель получают из системы информацию о нетрудоспособности работника. И работнику никуда потом не нужно ходить ни с какими бумагами.





Новая система работает чуть больше недели, но уже показала хорошие результаты: с момента её запуска пациентам чешских медучреждений было выписано более 4 тысяч электронных больничных листов. В первый день года врачи выдали всего 274 электронных листа, но 2-го января, в первый рабочий день года, за несколько часов были зарегистрированы более 3 тысяч таких листов.





Электронные больничные будут использоваться 22 тысячами медицинских учреждений. Сейчас система располагает данными о 4,5 миллионах сотрудников и 280 тысячах работодателей. Правда, некоторые врачи заявили, что намерены саботировать электронные листы нетрудоспособности, продолжая выдавать бумажные документы.





Однако по закону использование электронных больничных является теперь обязательным, а за неисполнение этого требования врачу грозит штраф до 10 тысяч крон.









Исключение может быть сделано только в случаях неисправности системы, но и тогда врач обязан зафиксировать заболевание после восстановления работоспособности программного обеспечения. До этого момента работнику может быть предоставлен распечатанный вариант больничного. Хотя бумажные формы будут полностью отменены в течение двух лет.





Если для Чехии такая система пока в новинку, то в соседней Польше она начала внедряться ещё с 2016 года, а с декабря 2018 года там законодательно прописано требование к врачам выписывать больничные исключительно в электронной форме.





Белорусам в перспективе тоже обещают переход на «электронку». В прошлом году для этого даже был изменён порядок оформления листов нетрудоспособности – чтобы в дальнейшем бланк было проще перевести в электронную форму. Но массового распространения, не говоря уж об обязательном, эта форма пока не получила.



