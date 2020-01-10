Два часа назад под Гомелем ограбили "Беларусбанк"
10 января около 16:00 в поселке Большевик под Гомелем неизвестный ограбил отделение банка, сообщает пресс-служба МВД.
В Гомеле ограбили банк / МВД
Как узнало Еврорадио, речь идет об отделении "Беларусбанка" на улице Советской.
Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал 4000 рублей, 1000 долларов и 30 тысяч российских рублей. После этого нападавший скрылся с места преступления.
Происшествие прошло незаметно для сотрудников аптеки, которая находится в том же здании, — о грабеже они узнали от посетителей.
В Гомельской области введен план "Сирена" для поиска нападавшего. Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо он скрыл шарфом с красными полосами. Предполагается, что мужчина был в перчатках. При себе он имел полиэтиленовый пакет.
18:21 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.