Два часа назад под Гомелем ограбили "Беларусбанк"

В Гомеле ограбили банк / МВД

Как узнало Еврорадио, речь идет об отделении "Беларусбанка" на улице Советской.





Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал 4000 рублей, 1000 долларов и 30 тысяч российских рублей. После этого нападавший скрылся с места преступления.





Происшествие прошло незаметно для сотрудников аптеки, которая находится в том же здании, — о грабеже они узнали от посетителей.





В Гомельской области введен план "Сирена" для поиска нападавшего. Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо он скрыл шарфом с красными полосами. Предполагается, что мужчина был в перчатках. При себе он имел полиэтиленовый пакет.



