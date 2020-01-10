Шок! Во время вынесения смертного приговора люди в зале аплодировали





В комментарии belsat.eu правозащитник ПЦ «Вясна» Андрей Полуда, присутствовавший на процессе, поделился своими впечатлениями от него.





«Наше отношение и наши впечатления по этому делу сильно негативные, естественно, потому что это два новых смертных приговора в нашей стране. На процесс было направлено ​​внимание не только многочисленных местных жителей, но и СМИ, в том числе государственных.





Это было связано с тем, что на дело Костевых обратил внимание президент в интервью «Эху Москвы». Перед заседанием многие из присутствующих говорили, что именно поэтому, скорее всего, будет смертный приговор. Нас очень сильно смущает такое его влияние на решения суда».





Речь не только об этом деле, но, например, о деле Грунова, которое было несколько лет назад (гомельчанина Александра Грунова приговорили к расстрелу за убийство студентки в 2014 году – прим. Belsat.eu). Тогда Верховный суд отменил ему смертную казнь, но когда президент прокомментировал дело, приговор подтвердили и Грунова расстреляли.









На вопрос, как подсудимые восприняли приговор, Полуда говорит:





«До начала заседания они, конечно, говорили, что рассматривают различные варианты, но потом, когда мы выходили из зала, они просто стояли и плакали. Потому что осознание того, что случилось, часто приходит поздно. И до последнего есть надежда, что будут пожизненные или большие сроки…





Я был очень впечатлен, когда люди в зале суда во время вынесения приговора начали аплодировать. Это выглядело жутко», — добавил Полуда.



