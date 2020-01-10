Зеленского ждут в Гродно
В этом году в Гродно пройдет третий Форум регионов Беларуси и Украины.
Подготовка к нему уже началась — премьер-министр подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия, сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.
Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в третий раз. До этого встречи белорусских и украинских бизнесменов и представителей власти двух государств проходили в украинском Житомире и белорусском Гомеле.
Главная задача сторон — контракты и договоры о сотрудничестве.
В рамках Форума также встречаются и главы государств.
Оргкомитет по подготовке третьего Форума регионов возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
До 20 февраля должен быть разработан и утвержден план подготовки мероприятия.
Источник: tut.by
16:20 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.