Зеленского ждут в Гродно

Подготовка к нему уже началась — премьер-министр подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия, сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.





Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в третий раз. До этого встречи белорусских и украинских бизнесменов и представителей власти двух государств проходили в украинском Житомире и белорусском Гомеле.





Главная задача сторон — контракты и договоры о сотрудничестве.





В рамках Форума также встречаются и главы государств.





Оргкомитет по подготовке третьего Форума регионов возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.





До 20 февраля должен быть разработан и утвержден план подготовки мероприятия.







