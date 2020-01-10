Светлана Кузьмич. Об этом, как передает корреспондент агентства « Минск-Новости », сообщила на пресс-конференции в Минске заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды





Среднегодовая температура повышается на планете в целом. В Беларуси потепление климата наступило в 1989 году. Прошлый год не стал исключением: на всем его протяжении (кроме января и июля) наблюдалась положительная аномалия среднемесячных температур.





— Так, средняя температура за весну составила +8,8 градуса, что выше климатической нормы на 1,9 градуса. Летний сезон был теплее обычного на 1,2 градуса. В осенние месяцы температура воздуха составляла в среднем 8,8 градуса. Такой теплой осень на территории страны была второй раз за последние 75 лет, — подчеркнула синоптик.