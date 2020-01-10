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Лукашенко приговорил еще до суда: за жестокое убийство в Черикове вынесен смертный приговор

Смертный приговор вынес Могилевский областной суд двум жителям Черикова, 21-летнему Илье и 19-летнему Станиславу Костевым, за жестокое убийство местной учительницы Натальи Кострицы.

Лукашенко приговорил еще до суда: за жестокое убийство в Черикове вынесен смертный приговор
братья Костевы в суде 9 января
Резонансное дело, которое было под контролем Александра Лукашенко, рассматривала судебная коллегия под председательством Михаила Мельникова на выездном заседании в Черикове, где произошло преступление, передает svaboda.org

На смертном приговоре настаивала государственная обвинитель Ольга Иванова.

Обвиняемые свою вину признали. В последнем слове они раскаялись в совершенном преступлении и попросили прощения у родных убитой.

Кроме убийства, Костевых обвинили в краже и уничтожении имущества в особо крупном размере, группой лиц.


Жестокое убийство в Черикове


10 апреля 2019 года в Черикове в доме на улице Гагарина (окраина райцентра) после пожара было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями, местной учительницы-дефектолога Натальи Кострицы. 

Вскоре задержали братьев Костевых 1998 и 2000 годов рождения, которым и предъявили обвинение в убийстве. Братья в убийстве признались. Ранее их уже судили за кражу.

Каковы были мотивы?


По данным следствия, отношения между братьями и убитой были неприязненные. На допросе они говорили, что учительница Наталья Кострица сообщила в милицию, что их сестра не выполняет должным образом родительских обязанностей в отношении малолетних детей. 

За это семью поставили на профилактический учет, признав, что она в социально опасном положении.

Об этом братья вспомнили, когда вместе выпивали, и пошли разбираться. Наталья Кострица позволила братьем войти в дом, и они начали ее бить, а после продолжительного избиения взяли ножи и нанесли ими более 130 ударов в различные части тела. Смерть учительницы наступила от геморрагического шока.

Как установило следствие, дом потерпевшей подожгли, чтобы скрыть следы преступления.


Дело на контроле у ​​Лукашенко

Александр Лукашенко упомянул это убийство в интервью редактору российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, оправдывая смертную казнь.

«Два подонка, иначе их не назовешь - уже и разбои были, и наказывали их - убили свою учительницу, - говорил он. - За то, что она защищала двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент».
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