Военный-контрактник получил тяжелую травму в Стародорожском районе

В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму.