Военный-контрактник получил тяжелую травму в Стародорожском районе
В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму.
В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, выехал реанимобиль Главного военного клинического медицинского центра.
Военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года.
Проводится проверка, сообщает пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик.
12:42 10/01/2020
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