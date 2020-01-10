Он еще и химик: Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии
Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко занял первое место в районном этапе олимпиады по химии.
Фото с сайта школы
Фотография его диплома размещена на сайте Острошицко-Городокской школы, где он учится.
Олимпиада проводилась среди учеников девятого класса. Победа позволит Николаю Лукашенко принять участие в областном этапе олимпиады по химии, который пройдет с 13 по 17 января. Таким образом, сын президента будет представлять не только школу, но и Минский район.
Вместе с Николаем на олимпиаду поедут еще четыре ученика школы. Как сообщили Sputnik в учебном заведении, для них провели торжественную линейку и сняли мотивирующий ролик.
Недавно об успехах Николая Лукашенко в изучении химии глава государства рассказывал в своем интервью главреду радио "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
Напомним, что Николай Лукашенко уже засветился как "талант" в хоккее и музыке.
12:41 10/01/2020
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